"Futbol şansı bizimle değil"

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı stoperi Wallace maçtan sonra, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Biraz da futbol şansı lazımdı. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ama olmadı" dedi. 26 yaşındaki oyuncu da herkes gibi saha zemininden şikayet ederek, "Zemini de gördünüz. Bu sahada iyi futbol oynamak çok kolay değil. Daha çok çalışıp, kenetleneceğiz. Önümüzdeki maçlarda başaracağımızı ve iyi skorların geleceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.



EKSİĞİMİZ GOLDÜ

Yeni Malatyasporlu Issam Chebake, yenilgiyi hak etmediklerini düşündüğünü söyledi. Faslı futbolcu, "Tabi ki üzgünüz. Aslında çok iyi oynadık. Özellikle ikinci yarıda daha etkiliydik. Bu skoru hak etmedik. Dediğim gibi güzel pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlarda golleri de bulmalıyız" şeklinde konuştu.