Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI CANLI

- MAÇI CANLI

'in 19. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. İki ekipte mücadeleden mutlak 3 puan çıkarmak için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 15:59
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında - kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00 da başlayan karşılaşmayı hakem yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: , , , , Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Fofana, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Abdullah, Onur Bulut, Fernando, Skoda

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