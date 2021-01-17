Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00 da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Fofana, Umut Bulut
Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Abdullah, Onur Bulut, Fernando, Skoda