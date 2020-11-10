Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya'dan geçit yok!

'dan geçit yok!

Sarı-kırmızılılar, Horoz engelini 2 golle aşıp milli araya moralli girdi. ekibi, Alanya ve K.Gümrük’le birlikte evinde 10’la en çok puan toplayan takım olarak rakiplerine korku saldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:44 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Malatya'dan geçit yok!

Geçtiğimiz sezon küme düşen ancak 'nin aldığı kararla ligde kalan , bu sezon ilk 8 haftada evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 11 puan topladı. Milli ara öncesi sahasında Denizlispor'u 2-0'lık bir skorla geçen sarı-kırmızılılarda keyifler yerinde. Ligde evinde mağlubiyet yüzü görmeyen 'nun öğrencileri, 'da oynadığı 4 karşılaşmanın sadece birisinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi.

DEPLASMANDA DA SERİ YAPMALIYIZ
Süper Lig'de geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 4 maçta sadece 1 beraberlik elde etti. Milli ara sonrasında FK'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "İç sahadaki bu galibiyet serimizi deplasmanlarda da yakalamak istiyoruz. Takımın gidişatından son derece memnunuz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İlerleyen haftalarda daha güzel sonuçlar alacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

ALANYA'DA 1 HAFTALIK KAMPA GİRECEKLER
Yeni Malatyaspor, 9. hafta maçlarında bay olacak. Sonraki hafta ise 29 Kasım'da Gaziantep FK' konuk olacak sarı-kırmızılı takım, 'i 6 Aralık'ta evinde ağırlayacak. Milli ara nedeniyle bazı futbolcular ülkelerindeki maçlar için gidecek, geri kalan futbolcular ise 4 günlük iznin ardından 13-20 Kasım tarihleri arasında 'nın Alanya ilçesinde bir haftalık kampa girecek. Alanya kampının ardından Malatya ekibi, 'nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıkları için Malatya'ya dönecek.

BİZE ULAŞIN