Malatya'dan geçit yok!

Geçtiğimiz sezon küme düşen ancak TFF'nin aldığı kararla ligde kalan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 8 haftada evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyerek 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 11 puan topladı. Milli ara öncesi sahasında Denizlispor'u 2-0'lık bir skorla geçen sarı-kırmızılılarda keyifler yerinde. Ligde evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, Malatya'da oynadığı 4 karşılaşmanın sadece birisinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi.

DEPLASMANDA DA SERİ YAPMALIYIZ

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 4 maçta sadece 1 beraberlik elde etti. Milli ara sonrasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "İç sahadaki bu galibiyet serimizi deplasmanlarda da yakalamak istiyoruz. Takımın gidişatından son derece memnunuz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İlerleyen haftalarda daha güzel sonuçlar alacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

ALANYA'DA 1 HAFTALIK KAMPA GİRECEKLER

Yeni Malatyaspor, 9. hafta maçlarında bay olacak. Sonraki hafta ise 29 Kasım'da Gaziantep FK' konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Başakşehir'i 6 Aralık'ta evinde ağırlayacak. Milli ara nedeniyle bazı futbolcular ülkelerindeki maçlar için gidecek, geri kalan futbolcular ise 4 günlük iznin ardından 13-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde bir haftalık kampa girecek. Alanya kampının ardından Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıkları için Malatya'ya dönecek.