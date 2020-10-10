Yeni Malatyaspor - Antalyaspor gerçeği ortaya çıktı! Amigolar maça alınmış

Süper Lig'in 4. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor, pandemi talimatnamesine rağmen Yeni Malatya tribünlerine taraftar ve amigo alındığını iddia ederek bir takım fotoğraflarla TFF'ye başvuruştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından konuyu değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu; Turgay Yıldırım, Mehmet Temur, Adem Sevinçhan, Yusuf Boran, Murat Alpay, Vahap Alagöz, Yakup Kop, Mehmet Güngör, Murat Kanat ve Hakan Güler'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

PFDK ise konuyla ilgili olarak, "Yeni Malatyaspor - Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN İFŞA OLDULAR!

Ajansspor'un haberine göre; PFKD'ya sevk edilen isimlerin sosyal medya hesapları Antalyaspor'un iddialarını doğruladı.

Adem Sevinçhan, Mehmet Temur, Murat Alpay, Yakup Kop ve Yusuf Boran'ın taraftar grubu üyeleri, Mehmet Güngör'ün de kebap dükkanı işletmecisi olduğu sosyal medya hesaplarına bakıldığında ortaya çıktı.

Murat Alpay isimli taraftarın da tribün lideri olduğu hatta "Pello Reis" takma adının da bulunduğu sosyal medya hesaplarında yer alan detay olarak dikkat çekti.