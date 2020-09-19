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klasiği

ile ’deki ilk maçında mağlup olan , sonraki 5 maçta (3 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmediği rakibine bu kez de geçit vermedi, karşılaşma 1-1 sona erdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Malatya klasiği

SÜPER Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Yeni 'ya konuk olan , 1 puanla yetindi: 1-1. macerasındaki ilk Göztepe maçını kaybeden , son 6 maçta (3 galibiyet, 3 beraberlik) rakibine boyun eğmedi. Halil Akbunar, 19. dakikada Göztepe'yi deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

PUANLA TANIŞTI
Ev sahibi Malatya bu gole 30. dakikada 'ün penaltısıyla karşılık verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, takımların ikinci 45 dakikadaki mücadelesinden başka gol sesi çıkmadı. Lige 5-1'lik galibiyetiyle başlayan ve Malatya'da puanını 4'e yükselten Göztepe, haftaya FK'yı ağırlayacak. İlk puanını alan Malatya ise 'a gidecek.

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