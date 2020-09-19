Malatya klasiği

SÜPER Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatya'ya konuk olan Göztepe, 1 puanla yetindi: 1-1. Süper Lig macerasındaki ilk Göztepe maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, son 6 maçta (3 galibiyet, 3 beraberlik) rakibine boyun eğmedi. Halil Akbunar, 19. dakikada Göztepe'yi deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

PUANLA TANIŞTI

Ev sahibi Malatya bu gole 30. dakikada Adem Büyük'ün penaltısıyla karşılık verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, takımların ikinci 45 dakikadaki mücadelesinden başka gol sesi çıkmadı. Lige 5-1'lik Denizli galibiyetiyle başlayan ve Malatya'da puanını 4'e yükselten Göztepe, haftaya Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlk puanını alan Malatya ise Trabzon'a gidecek.