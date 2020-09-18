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Y. Malatyaspor moral, seri peşinde

 Lig'de 2. haftanın açılış maçında , 'yi ağırlayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Y. Malatyaspor moral, Göztepe seri peşinde

Lig'de 2. haftanın açılış maçında , 'yi ağırlayacak. Karagümrük'e 3-0 yenilen ekibi, kazanarak moral bulmak istiyor. 'yi 5-1'le geçen Göztepe ise bu galibiyeti perçinlemenin peşinde. Sarıkırmızılılarda; iyileşen Hadebe ve Lukoki'nin oynaması bekleniyor. Tetteh'in ise tek devre görev alması bekleniyor.

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