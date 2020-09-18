Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Karagümrük'e 3-0 yenilen Malatya ekibi, kazanarak moral bulmak istiyor. Denizli'yi 5-1'le geçen Göztepe ise bu galibiyeti perçinlemenin peşinde. Sarıkırmızılılarda; iyileşen Hadebe ve Lukoki'nin oynaması bekleniyor. Tetteh'in ise tek devre görev alması bekleniyor.
Y. Malatyaspor moral, Göztepe seri peşinde
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50