Y. Malatyaspor moral, Göztepe seri peşinde

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Karagümrük'e 3-0 yenilen Malatya ekibi, kazanarak moral bulmak istiyor. Denizli'yi 5-1'le geçen Göztepe ise bu galibiyeti perçinlemenin peşinde. Sarıkırmızılılarda; iyileşen Hadebe ve Lukoki'nin oynaması bekleniyor. Tetteh'in ise tek devre görev alması bekleniyor.