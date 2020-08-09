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09 Ağustos 2020, Pazar
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Cueva ’da

Cueva Malatya’da

Yeni , Perulu 'yı renklerine bağladı. Son olarak ekibi Santos'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşıldı.

Yeni , Perulu 'yı renklerine bağladı. Son olarak ekibi Santos'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşıldı. 1.69'luk futbolcu bir dönem 'ın da gündemindeydi. Cueva birkaç gün içinde şehre gelip imza atacak.
  1. 9.8.2020
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