Hikmet Karaman: Kaliteyi yükseltecek yabancılar olmalı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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: Kaliteyi yükseltecek yabancılar olmalı

Hikmet Karaman: Kaliteyi yükseltecek yabancılar olmalı

Karaman, değişen sınırlaması ile ilgili, "Benim düşüncem iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takımın karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'nun 'de kuralında değişikliğe gitmesiyle ilgili basın mensuplarına konuşan Karaman, yeni kural kulüpleri zora sokar dedi. Karaman, yeni sezonda kulüplerin en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabileceğini hatırlatarak, "Bu oyuncuların sadece 8'i aynı anda sahada yer alabilecek. Sayı sonraki yıllarda kademeli olarak azaltılacak. Bunun geri planına baktığınızda oyuncuyla 4 senelik sözleşmesi olan kulüplerimiz var. Bir sürü para vermişler yabancılara. Yani işin ehli olan insanların bir araya gelip bir fikir oluşturması gerekiyor. Benim düşüncem iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takımın karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Ama Türk oyuncuların da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yabancılar ekonomik haklarını istediği gibi savunurken yerli oyuncuların da aynı şekilde hakları olması lazım. Daha önce bilmem kaç artı kaç diye bir sürü yabancı kuralı çıkarıldı. Fakat bunun işleyişiyle ilgili kimse kulüplerin düşüncesini sormadı. Bu tür konular aceleye getirilmemeli bence. Kapsamlı bir ekip kurulu ve etraflıca konu tartışılır. Kulüplerin ekonomik tablosu, Türkiye'nin altyapı durumu, mevcut yerli oyuncu stoğumuz gibi konular önemli konular" diye konuştu.

  1. 13.07.2020
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