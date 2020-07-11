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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman: 3'te 2 yapan ligde kalır

: 3'te 2 yapan ligde kalır

Hikmet Karaman: 3'te 2 yapan ligde kalır

’nın hocası , maçına çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyip, “3 maçın ikisini alan ligde kalır” dedi.

'tan galibiyetle dönüp ligde kalma yolunda umutlanan Y., sahasındaki maçına kilitlendi. Radyospor'a konuşan teknik direktör , bu maçın zorluğuna değinip, "Beşiktaş 'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni zorluyor. Biz Malatya şehri olarak Anadolu'yu temsil ediyoruz. Futbolla yatıp kalkan Malatya var. Burada başka bir şey yok. başka konuşulacak bir konu yok. Tek amacımız ligde kalmak. Diğer takımlarımız için de geçerli. Zor şartlar altında maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Büyük takımların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. maçında gördük. Dolayısıyla çok tedbirli ve odaklanması en üst düzeyde oynanması gereken maç türleri. Bunu başardığımız takdirde sahamızda iyi bir sonuç almak istiyoruz. 3 maçın ikisini alan ligde kalır diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

4 FUTBOLCU TAKIMDAN GİTTİ

Pandemi sürecinde 4 oyuncularının takımdan ayrılığını belirten Hikmet Karaman, bu durumun zorluğunu çektiklerini belirtti. Karaman, "Bizim 4 tane oyuncumuz sözleşmesini feshetti gitti. Ekonomik sıkıntılar sonrası pandeminin de gelmesiyle bunun altından kalkmak çok zor. O kulübü idare etmek başkanlar ve yöneticiler için gerçekten çok zor" dedi.

  1. 11.7.2020
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