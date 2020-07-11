Hikmet Karaman: 3'te 2 yapan ligde kalır
Malatya’nın hocası Hikmet Karaman, Beşiktaş maçına çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyip, “3 maçın ikisini alan ligde kalır” dedi.
Sivas'tan galibiyetle dönüp ligde kalma yolunda umutlanan Y.Malatya, sahasındaki Beşiktaş maçına kilitlendi. Radyospor'a konuşan teknik direktör Hikmet Karaman, bu maçın zorluğuna değinip, "Beşiktaş UEFA'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni zorluyor. Biz Malatya şehri olarak Anadolu'yu temsil ediyoruz. Futbolla yatıp kalkan Malatya var. Burada başka bir şey yok. Futboldan başka konuşulacak bir konu yok. Tek amacımız ligde kalmak. Diğer takımlarımız için de geçerli. Zor şartlar altında maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Büyük takımların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kasımpaşa maçında gördük. Dolayısıyla çok tedbirli ve odaklanması en üst düzeyde oynanması gereken maç türleri. Bunu başardığımız takdirde sahamızda iyi bir sonuç almak istiyoruz. 3 maçın ikisini alan ligde kalır diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
4 FUTBOLCU TAKIMDAN GİTTİ
Pandemi sürecinde 4 oyuncularının takımdan ayrılığını belirten Hikmet Karaman, bu durumun zorluğunu çektiklerini belirtti. Karaman, "Bizim 4 tane oyuncumuz sözleşmesini feshetti gitti. Ekonomik sıkıntılar sonrası pandeminin de gelmesiyle bunun altından kalkmak çok zor. O kulübü idare etmek başkanlar ve yöneticiler için gerçekten çok zor" dedi.
- 11.7.2020
- Süper Lig'i sallamışlardı... Müthiş ikili Galatasaray'da buluşuyor!
- Pandemi sonrası Ferdi Kadıoğlu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor
- Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...
- Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...
- Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hikmet Karaman: 3'te 2 yapan ligde kalır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.