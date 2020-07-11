Hikmet Karaman: 3'te 2 yapan ligde kalır

Sivas'tan galibiyetle dönüp ligde kalma yolunda umutlanan Y.Malatya, sahasındaki Beşiktaş maçına kilitlendi. Radyospor'a konuşan teknik direktör Hikmet Karaman, bu maçın zorluğuna değinip, "Beşiktaş UEFA'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni zorluyor. Biz Malatya şehri olarak Anadolu'yu temsil ediyoruz. Futbolla yatıp kalkan Malatya var. Burada başka bir şey yok. Futboldan başka konuşulacak bir konu yok. Tek amacımız ligde kalmak. Diğer takımlarımız için de geçerli. Zor şartlar altında maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Büyük takımların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kasımpaşa maçında gördük. Dolayısıyla çok tedbirli ve odaklanması en üst düzeyde oynanması gereken maç türleri. Bunu başardığımız takdirde sahamızda iyi bir sonuç almak istiyoruz. 3 maçın ikisini alan ligde kalır diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

4 FUTBOLCU TAKIMDAN GİTTİ

Pandemi sürecinde 4 oyuncularının takımdan ayrılığını belirten Hikmet Karaman, bu durumun zorluğunu çektiklerini belirtti. Karaman, "Bizim 4 tane oyuncumuz sözleşmesini feshetti gitti. Ekonomik sıkıntılar sonrası pandeminin de gelmesiyle bunun altından kalkmak çok zor. O kulübü idare etmek başkanlar ve yöneticiler için gerçekten çok zor" dedi.