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25 Haziran 2020, Perşembe
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Yeni 'da hedef 3'te 3

Yeni Malatya'da hedef 3'te 3

Ligde kalan 6 maçının 3'ünü sahasında oynayacak Y., en az 9 puan daha toplayarak korkulu rüya görmek istemiyor. Geçen hafta sahasında 'yi 2-1 mağlup eden Malatya temsilcisinde gözler bu haftaki F.Bahçe deplasmanına çevrildi.

Ligde kalan 6 maçının 3'ünü sahasında oynayacak Y., en az 9 puan daha toplayarak korkulu rüya görmek istemiyor. Geçen hafta sahasında 'yi 2-1 mağlup eden Malatya temsilcisinde gözler bu haftaki F.Bahçe deplasmanına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde 3 haftalık periyodu yenilgisiz geçmek isteyen Malatya ekibi, F.Bahçe maçında sahadan puansız ayrılmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, direkt rakiplerinden 'ni sahasında konuk edecek, 'yle ise 'de puan savaşı verecek.
  1. 25.6.2020
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