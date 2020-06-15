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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'da tehlike çanları çalıyor!

Yeni Malatyaspor'da tehlike çanları çalıyor!

'e verilen corona virüsü arasının ardından , 27. haftada oynadığı maçında da galibiyet özlemini dindiremedi.

Sarı-kırmızılılar galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. ekibi ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

27. hafta sonunda puan sıralamasında da bir basamak gerileyerek tehlike hattına giren için tehlike çanları çalmaya başladı. 25 puanı bulunan Malatya ekibi, Çaykur Rizespor'un 'ı yenmesiyle 16. basamağa geriledi. yenilgisiyle önünde bulunan 7 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında 'yi konuk edecek.

Yeni Malatyaspor'un önünde sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.

  1. 15.06.2020
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