BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, deplasmanda BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Soyunma odasına 1-0 geride giren lacivert-beyazlılar, Thiam'ın ikinci devrede attığı gollerle zafere uzandı.
Süper Lig'in 27. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, rakibini geriden gelip 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor 45+3'te Mitchell Donald'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda bastıran Kasımpaşa, Mame Thiam'ın 61 ve 67'de kaydettiği gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 29'a yükseltip 12. sıraya tırmandı.
Üç puan hasreti 12 maça yükselen 15. sıradaki Yeni Malatya ise 25 puanda kaldı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 23:05
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.