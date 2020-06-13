BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Kasımpaşa Thiam'la güldü!

Türk 1-2 | MAÇ SONUCU

BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta , deplasmanda Türk 'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Soyunma odasına 1-0 geride giren lacivert-beyazlılar, Thiam'ın ikinci devrede attığı gollerle zafere uzandı.

'in 27. haftasında Türk 'a konuk olan , rakibini geriden gelip 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor 45+3'te Mitchell Donald'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bastıran Kasımpaşa, Mame Thiam'ın 61 ve 67'de kaydettiği gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 29'a yükseltip 12. sıraya tırmandı.

Üç puan hasreti 12 maça yükselen 15. sıradaki Yeni Malatya ise 25 puanda kaldı.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 23:05
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