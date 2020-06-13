BTC Türk Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, rakibini geriden gelip 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor 45+3'te Mitchell Donald'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bastıran Kasımpaşa, Mame Thiam'ın 61 ve 67'de kaydettiği gollerle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 29'a yükseltip 12. sıraya tırmandı.

Üç puan hasreti 12 maça yükselen 15. sıradaki Yeni Malatya ise 25 puanda kaldı.