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11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibinden bir ilk! Ücretsiz karton taraftar...

'dan 'de bir ilk! ...

Yeni Malatyaspor'dan Türkiye'de bir ilk! Ücretsiz karton taraftar...

ekiplerinden BtcTurk , 27. haftada ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 'de ilk defa uygulamasını başlattı.

'in 27. haftasında 'yı konuk edecek olan BtcTurk , maç öncesi " " uygulaması başlattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile 'de ilk defa "ücretsiz karton taraftar" uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol. Formalı veya atkılı fotoğrafını https://vazgecmekyokmalatya.com linkte bulunan adrese bilgilerini girerek, yolla 'ücretsiz' olarak tribünde kaplanlarımıza destek ol."

  1. 11.06.2020
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