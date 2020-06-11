Yeni Malatyaspor'dan Türkiye'de bir ilk! Ücretsiz karton taraftar...
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 27. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türkiye'de ilk defa ücretsiz karton taraftar uygulamasını başlattı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, maç öncesi "ücretsiz karton taraftar" uygulaması başlattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa "ücretsiz karton taraftar" uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol. Formalı veya atkılı fotoğrafını https://vazgecmekyokmalatya.com linkte bulunan adrese bilgilerini girerek, yolla 'ücretsiz' olarak tribünde kaplanlarımıza destek ol."
- 11.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'dan Türkiye'de bir ilk! Ücretsiz karton taraftar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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