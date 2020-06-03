Y.Malatya start verdi - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Y.Malatya start verdi

Y. start verdi

Y.Malatya start verdi

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle antrenmanlarına ara veren Y., tekrarlanan testlerin negatif sonuçlanmasının ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle antrenmanlarına ara veren Y., tekrarlanan testlerin negatif sonuçlanmasının ardından çalışmalarına yeniden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor. Ligde 9 maçtır kazanamayan Malatya ekibi, evinde K.Paşa'yı ağırlayacak.
  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Y.Malatya start verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA