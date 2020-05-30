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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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açıkladı! Corona virüsüne yakalanan 5 kişi...

Yeni Malatyaspor açıkladı! Corona virüsüne yakalanan 5 kişi...

ekiplerinden BtcTurk 'da bugün yapılan corona virüsü testlerinde, daha önce sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcu ve 1 çalışanın sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

BtcTurk 'da daha önce açıklanan 5 yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif vakanın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" denildi.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 00:18
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