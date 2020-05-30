Yeni Malatyaspor açıkladı! Corona virüsüne yakalanan 5 kişi...
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bugün yapılan corona virüsü testlerinde, daha önce sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcu ve 1 çalışanın sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da daha önce açıklanan 5 yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif vakanın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" denildi.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 00:18
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor açıkladı! Corona virüsüne yakalanan 5 kişi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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