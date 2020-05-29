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29 Mayıs 2020, Cuma
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Yeni 'da 5'i futbolcu 6 kişide korona

Yeni Malatya'da 5'i futbolcu 6 kişide korona

Yeni 'da 'ta 1'i futbolcu 2 kişi de koronavirüs çıkmıştı. Sarı-kırmızılılarda dün falş bir gelişme daha yaşandı.

Yeni 'da 'ta 1'i futbolcu 2 kişi de koronavirüs çıkmıştı. Sarı-kırmızılılarda dün falş bir gelişme daha yaşandı. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çelikel, futbolcu ve personelin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlandığını belirtti.
  1. 29.5.2020
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