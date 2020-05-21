Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz

: Ligde kalmak istiyoruz

Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz

Kulüp Başkanı , iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BtcTurk Kulüp Başkanı , İkinci Başkan Selim Pilten, ve futbolcular Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Gürkan, Yeni Malatyaspor yönetimini ve futbolcularını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, takımın kalan 8 maçta iyi puanlar toplayarak ligde kalacağına inandığını belirtti.

Sarı-siyahlı takımın maçlarını izlediğini ve oyuncularının yetenekli olduğunu aktaran Gürkan, "Başkanımıza ve hocamıza da çok güveniyorum yeter ki biz inanalım. Unutmayın ki tarihteki bütün destanlar yokluk içinde yazılmıştır. Lig yakında başlıyor, bugün yeni bir sayfa açmalıyız ve bu bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulmalıyız. Yeter ki azim ve sabır gösterelim." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek ise sorumluluklarının farkında olduklarını ve kalan maçlara odaklandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluğumuzun farkındayız, bu takım bu şehrin takımı. Geçmişte 6 yıllık süreçte çok büyük başarılara imza attık. İyi ve güçlü bir takımımız var, ilk yarı 24 puan aldık ikinci yarı işler iyi gitmedi ama futbolda böyle şeyler var. Şimdi önümüzde 8 final maçı var, bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz."

Teknik Direktörü Hikmet Karaman da tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu da başaracaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik ekip tarafından Gürkan'a imzalı forma hediye edildi.

  1. 21.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA