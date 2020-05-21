Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İkinci Başkan Selim Pilten, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
Gürkan, Yeni Malatyaspor yönetimini ve futbolcularını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, takımın kalan 8 maçta iyi puanlar toplayarak ligde kalacağına inandığını belirtti.
Sarı-siyahlı takımın maçlarını izlediğini ve oyuncularının yetenekli olduğunu aktaran Gürkan, "Başkanımıza ve hocamıza da çok güveniyorum yeter ki biz inanalım. Unutmayın ki tarihteki bütün destanlar yokluk içinde yazılmıştır. Lig yakında başlıyor, bugün yeni bir sayfa açmalıyız ve bu bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulmalıyız. Yeter ki azim ve sabır gösterelim." ifadelerini kullandı.
Adil Gevrek ise sorumluluklarının farkında olduklarını ve kalan maçlara odaklandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluğumuzun farkındayız, bu takım bu şehrin takımı. Geçmişte 6 yıllık süreçte çok büyük başarılara imza attık. İyi ve güçlü bir takımımız var, ilk yarı 24 puan aldık ikinci yarı işler iyi gitmedi ama futbolda böyle şeyler var. Şimdi önümüzde 8 final maçı var, bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz."
Teknik Direktörü Hikmet Karaman da tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu da başaracaklarını aktardı.
Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik ekip tarafından Gürkan'a imzalı forma hediye edildi.
- 21.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adil Gevrek: Ligde kalmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.