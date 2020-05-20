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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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‘Her takım aynı seviyede dönecek’

‘Her takım aynı seviyede dönecek’

'un takım kaptanı , "Biz bu sezon erken form tutmuştuk. Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık. Şimdi ise her takım aynı fiziki durumla başlayacak" dedi.

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı , sezona Avrupa maçlarından dolayı erken başladıklarını belirterek, "Biz bu sezon erken form tutmuştuk. Dolayısıyla sezon ortasında erken düşüş yaşadık. Şimdi ise her takım aynı fiziki durumla başlayacak" dedi.
  1. 20.5.2020
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