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17 Mayıs 2020, Pazar
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Temmuz ayı daha mantıklı

Temmuz ayı daha mantıklı

maçların haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti.

maçların haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti. Tecrübeli hoca, "Maçların oynanması için Temmuz ayı daha güvenli bir ay ve bu dönemde de hızlandırılmış bir takvim uygulanabilir. Haftada 2 maç ile ligler 1 ayda biter" şeklinde görüş belirtti.
  1. 17.5.2020
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