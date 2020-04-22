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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Son dakika haberleri... Kulübü, ve dolayısıyla, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.

Sarı kırmızılı formalar kulüp çalışanları tarafından gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek çatı kapı yapılarak teslim edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerilerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın ve 'nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.

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  1. 22.04.2020
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