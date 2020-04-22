Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.
Sarı kırmızılı formalar kulüp çalışanları tarafından gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek çatı kapı yapılarak teslim edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerilerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.
- 22.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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