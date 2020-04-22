Yeni Malatyaspor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.
Sarı kırmızılı formalar kulüp çalışanları tarafından gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek çatı kapı yapılarak teslim edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerilerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.
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