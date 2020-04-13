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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Taraftarlardan destek çağrısı

Taraftarlardan destek çağrısı

Y.Malatyaspor taraftar grubu , takımın bu zor süreçte ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Y.Malatyaspor taraftar grubu , takımın bu zor süreçte ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada özetle, "Zor günlerimizi geride bıraktığımız zaman Malatyalı ve Malatyasporlular olarak takımımızı yıpranmış değil güçlü görmeyi istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
  1. 13.4.2020
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