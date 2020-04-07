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07 Nisan 2020, Salı
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Her şey düzelecek

Her şey düzelecek

'un başarılı kalecisi , koronavirüs salgını karşısında gereken tedbirlerin alınması halinde, zor günlerin üstesinden gelebileceğimizi söyledi.

'un başarılı kalecisi , koronavirüs salgını karşısında gereken tedbirlerin alınması halinde, zor günlerin üstesinden gelebileceğimizi söyledi. Beninli kaleci, "Dünyanın bunu yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak" dedi. Bu süreçte herkesin bazı şeyleri daha net düşünme fırsatının olduğunu belirten Farnolle, "Bizim işimiz . Fakat şimdi futbolu konuşacak bir süreç değil. Lig oynanır mı, ertelenir mi açıkçası kimse şu an bunu kestiremiyor. Önce bu süreci atlatalım gerisi zaten kolay" diye konuştu.
  1. 7.4.2020
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