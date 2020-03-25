Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor
Süper Lig takımları futbola verilen corona virüsü arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'da futbolcuların günlük bireysel antrenmanlarını sürdürdükleri ifade edildi.
Hiç bir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.
SPORTİF DİREKTÖR RAVCI'NIN DAYISI VEFAT ETTİ
Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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