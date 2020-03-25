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25 Mart 2020, Çarşamba
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'da bireysel antrenmanlar devam ediyor

Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor

takımları futbola verilen corona virüsü arasında bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. 'da futbolcuların günlük bireysel antrenmanlarını sürdürdükleri ifade edildi.

Hiç bir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu 'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.

SPORTİF DİREKTÖR RAVCI'NIN DAYISI VEFAT ETTİ
Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.

  1. 25.03.2020
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