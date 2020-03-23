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23 Mart 2020, Pazartesi
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'da bireysel antrenmanlar günlük takip altında

Yeni Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar günlük takip altında

Futbola verilen korona virüs arasında birçok takım futbolcularına verdiği bireysel programlarla antrenman eksiği oluşmasını engellemeye çalışırken, ise futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını üzerinden takip ediyor.

Hayatın durduğu 'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, 'da teknik heyet, takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.

Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük programlar hazırlayan ve ekibi bu çalışmaları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.

Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine üzerinden yapılıyor.
Yeni Malatyaspor'un ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

  1. 23.03.2020
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