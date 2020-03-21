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21 Mart 2020, Cumartesi
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''Üstesinden geleceğiz''

''Üstesinden geleceğiz''

korona virüs salgının üstesinden devletimiz sayesinde geleceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, korona virüs salgının üstesinden devletimiz sayesinde geleceklerini söyledi. Karaman, "Evde kalacağız, korona virüsün yayılmasını engelleyeceğiz. Sonuna kadar mücadele içinde, birlikte bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

  1. 21.3.2020
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