Hikmet Karaman: Etkili değildik
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi. Maça kötü başladıklarını kaydeden Karaman, "İki gol yedik. Umut Bulut'un golüyle umutlandık ama devamını getiremedik" diye konuştu.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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