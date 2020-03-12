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12 Mart 2020, Perşembe
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: Etkili değildik

Hikmet Karaman: Etkili değildik

Karaman, karşısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , karşısında istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi. Maça kötü başladıklarını kaydeden Karaman, "İki gol yedik. 'un golüyle umutlandık ama devamını getiremedik" diye konuştu.

  1. 12.3.2020
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