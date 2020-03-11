Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık

: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık

Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık

19. hafta erteleme karşılaşmasında 'a 3-1 mağlup olan 'da , "Bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık" dedi.

19. hafta erteleme maçında konuk ettiği 'a 3-1 yenilen BtcTurk 'un teknik direktörü , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden Trabzonspor'un zengin de bir kadrosu olduğunu aktaran Karaman, "Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar benim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik... Erken gol yedik, 10. dakikada 1-0, sonra frikik golü, 2-1'i yakaladık o ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu." diye konuştu.

Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı, bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu diğer arkadaşların katılımıyla oynayacağımız maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum."

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 23:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN