Yeni Malatyaspor bu sezon umduğunu bulamadı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da bu sezon istenilen gibi geçmedi. İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı.
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 23 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.
Ligde 7 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 23. hafta sonunda 34 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 23. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu. Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında (2017-2018) sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 23. hafta itibariyle ise 31 puanla 9. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna (2018-2019) güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa Kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 34 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 47 puanla 5. sırada tamamladı.
Yeni Malatyaspor bu sezon ise (2019-2020) 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı. Malatya temsilcisi Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
- 25.02.2020
- İşte Fatih Terim'in tutan totemi!
- Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif
- Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu! İşte o kareler...
- Dünya yıldızları çare olamamıştı! İşte tarihe geçen kadro
- Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Yeni Malatyaspor bu sezon umduğunu bulamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.