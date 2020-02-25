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25 Şubat 2020, Salı
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’da Özdeş’e güvenoyu

Yeni Malatyaspor’da Özdeş’e güvenoyu

yenilgisiyle galibiyet hasreti 7 maça çıkan Y.Malatya'da, acil olarak toplanan yönetim kurulu, ile yola devam etme kararı aldı.

yenilgisiyle galibiyet hasreti 7 maça çıkan Y.Malatya'da, acil olarak toplanan yönetim kurulu, ile yola devam etme kararı aldı. Gece geç saatlere kadar süren toplantıdan Özdeş'e güvenoyu çıkarken, takım üzerinde bazı radikal kararların alınması yönünde de ortak kanaate varıldığı öğrenildi.
  1. 25.2.2020
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