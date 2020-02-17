Hakkı Çelikel: Hayal kırıklığı içerisindeyiz
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Galatasaray maçında penaltılarının verilmemesine tepki göstererek, “Tüm Türkiye’nin gözü önünde penaltımız verilmedi.
Bu pozisyonda neden VAR'a gidilmez bana kim izah edebilir. İnanın çok şaşkınız ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Yazıktır günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Yeni Malatyaspor'da müsabakanın hakem kadrosuna tepkiler dinmek bilmiyor. Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada Türkiye'nin gözü önünde penaltılarının verilmediğini söyledi.
"ADALET HERKESE LAZIM, SADECE 4 BÜYÜKLERE DEĞİL"
Yeni Malatyaspor olarak oynadıkları Galatasaray müsabakasında alkışı hak eden bir performans sergilediklerini kaydeden Çelikel, "Yeni Malatyaspor olarak puan için çıktığımız Galatasaray karşılaşmasında oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk. Gol ya da goller bulabileceğimiz pozisyonlarımız vardı. Fakat öyle bir pozisyon var ki, tüm Türkiye'nin gözü önünde penaltımız verilmedi. Bu pozisyonda neden VAR'a gidilmez bana kim izah edebilir. İnanın çok şaşkınız ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Yani önünüzde bir ekran var ve pozisyonu izliyorsunuz. Bu penaltıyı vermemek nasıl izah edilebilir. Yazıktır, günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler. Adalet herkese lazım, sadece 4 büyüklere değil. Emek veriyoruz, zaman harcıyoruz. Bu kadar kolay olmamalı bu işler" şeklinde konuştu.
"RAKİBİYLE BAŞA BAŞ OYNAYAN BİR TAKIM VARDI"
Çelikel, Kemal Özdeş ile bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını da belirterek, "Galatasaray karşılaşmasında net bir şekilde gördük ki Kemal Hocamız takımda taşları yavaş yavaş oturtmaya başlamış. Sahada ne yaptığını bilen, rakibiyle başa baş oynayan bir takım vardı. Açıkçası bu oyun bize ilerisi adına umut verdi. Biz arkasının geleceğine inanıyoruz. Taraftarımız ve camiamız şimdiden önümüzdeki hafta oynayacağımız Antalya maçına motive olmalı" diye konuştu.
- 17.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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