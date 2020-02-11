Yeni Malatyaspor Galatasaray'a ısınıyor! Kemal Özdeş'ten sert uyarı
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman da ısınma haraketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.
Tedavileri süren Gökhan Töre, Hadebe ve Fofana'nın düz koşu yaptığı antrenmanda Kemal Özdeş fırtınası esti. İstediklerini yapamayan oyuncuları sert şekilde uyaran Özdeş, yelekli takımda da sık sık değişikliğe giderek forma rekabeti konusunda mesaj verdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 11.02.2020
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