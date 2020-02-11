Yeni Malatyaspor Galatasaray'a ısınıyor! Kemal Özdeş'ten sert uyarı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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'a ısınıyor! 'ten sert uyarı

Yeni Malatyaspor Galatasaray'a ısınıyor! Kemal Özdeş'ten sert uyarı

'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman da ısınma haraketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri süren , Hadebe ve Fofana'nın düz koşu yaptığı antrenmanda Kemal Özdeş fırtınası esti. İstediklerini yapamayan oyuncuları sert şekilde uyaran Özdeş, yelekli takımda da sık sık değişikliğe giderek forma rekabeti konusunda mesaj verdi.


, yarın yapacağı antrenmanla deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 11.02.2020
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