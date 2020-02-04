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04 Şubat 2020, Salı
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Y.Malatya’da moraller bozuk

Y.Malatya’da moraller bozuk

yenilgisiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Y.Malatyaspor, sahasındaki Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

yenilgisiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Y.Malatyaspor, sahasındaki Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Hadebe ve Fofana katılmazken, futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz gözükmesi dikkatlerden kaçmadı
  1. 4.2.2020
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