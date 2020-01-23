Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adam, sezona Kasımpaşa ile başladı. Kemal Özdeş, ligde Kasımpaşa'nın başında 13 lig maçında görev alırken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bilindiği gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.