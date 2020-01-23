Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı
Sergen Yalçın ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor son dakika haberine göre teknik direktör Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Tecrübeli teknik adam, sezona Kasımpaşa ile başladı. Kemal Özdeş, ligde Kasımpaşa'nın başında 13 lig maçında görev alırken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bilindiği gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 12:41
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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