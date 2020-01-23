Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı

ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran BtcTurk son dakika haberine göre teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adam, sezona Kasımpaşa ile başladı. Kemal Özdeş, ligde Kasımpaşa'nın başında 13 lig maçında görev alırken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bilindiği gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 12:41
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