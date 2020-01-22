Son dakika: Remi Walter Yeni Malatyaspor'da!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor... Son olarak Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve yerine Tolunay Kafkas'ı getirmeye hazırlanan sarı siyahlılar, Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter'a da resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor...
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Btc Türk Yeni Malatyaspor, transferde vites yükseltti.
Sarı siyahlılar, son olarak Fransa'nın Nice kulübünde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaşmaya vardı.
REMI WALTER KİMDİR?
26 Nisan 1995'te Fransa'nın Essey-lès-Nancy şehrinde dünyaya gelen Walter, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine Nancy U19 Takımı'nda başlayan Walter, daha sonra Nancy B Takımı ve A Takımı'nda forma giydi.
2015-16 sezonunda 1 milyon euro bonservis bedeliyle Nice takımına transferi gerçekleşen Walter, 2017-18 sezonunda Troyes'a kiralanmıştı.
Öte yandan Remi Walter'ın transfermarkt değeri 2 milyon euro.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 14:47
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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