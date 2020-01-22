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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'da!

Son dakika: Remi Walter Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden 'da çalışmaları devam ediyor... Son olarak Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve yerine Tolunay Kafkas'ı getirmeye hazırlanan sarı siyahlılar, Fransız orta saha oyuncusu 'a da resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor...

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Btc Türk , transferde vites yükseltti.

Sarı siyahlılar, son olarak Fransa'nın Nice kulübünde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

REMI WALTER KİMDİR?

26 Nisan 1995'te Fransa'nın Essey-lès-Nancy şehrinde dünyaya gelen Walter, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Nancy U19 Takımı'nda başlayan Walter, daha sonra Nancy B Takımı ve A Takımı'nda forma giydi.

2015-16 sezonunda 1 milyon euro bonservis bedeliyle Nice takımına transferi gerçekleşen Walter, 2017-18 sezonunda Troyes'a kiralanmıştı.

Öte yandan Remi Walter'ın transfermarkt değeri 2 milyon euro.

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 14:47
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