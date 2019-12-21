Yeni Malatyaspor 0-2 Rizespor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Konuk ekip, 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 72'de Umar Aminu'nun attığı gollerle deplasmanda 2-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 72. dakikasında sahneye çıkan Umar Aminu, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve Rizespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonucun ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 23 puanda kalırken, Rizespor puanını 20'ye yükseltti ve alt sıralardan uzaklaştı.
MINA FORMA GİYEMEDİ
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düşmüştü. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alınmıştı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvator'a gitti. Yıldız futbolcu bu maçta forma giyemedi. Takım arkadaşları ise maçta oyuncunun ve oğlunun adının yazılı olduğu forma açarak, Mina'ya destek oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
- 6. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Melnjak, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Farnolle'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
- 46. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Jahovic, Robin Yalçın'a pas vermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın elinde kaldı.
- 45. dakikada Umar'ın pasıyla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.
- Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- 55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.
- 71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.
- Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 17:03
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Yeni Malatyaspor 0-2 Rizespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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