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20 Kasım 2019, Çarşamba
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maçına hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

, 'in 12. haftasında 'yle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

, 'in 12. haftasında 'yle iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik ve taktik üzerinde duruldu.

Sakatlıkları nedeniyle maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Moryke Fofana, tedavilerinin ardından takımla çalışmalara katılırken Rahman Buğra Çağıran kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.

Sakatlığı nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli de çalışmalara başladı. Chaaleli'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı maç gününde netlik kazanacak.

Zimbabve milli takımından henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe, sağ bek oyuncusu Issam Chebake antrenmanda yer almadı; ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

JAHOVIC'İN OĞLU LEJS İDMANA RENK KATTI

Bu arada sarı-siyahlı takımın Makedon futbolcusu Adis Jahovic, antrenmana oğlu Lejs ile katıldı.

Jahovic, antrenman öncesi oğluyla bir süre futbol oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Lejs ile yakından ilgilendi.

  1. 20.11.2019
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