Malatyaspor resmen açıkladı! Guilherme ve Beşiktaş...
BtcTurk Yeni Malatyaspor kulübü adı Beşiktaş ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.
Malatyaspor kulübü adı Beşiktaş ile anılan oyuncusu Giulherme için "Resmi bir teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz" açıklamasını yaptı.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı da basında çıkan 'Guilherme - Beşiktaş' flörtüne ilişkin konuştu. Ravcı, "Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme de bu takımın iyi bir profesyonelidir, teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme bizim oyuncumuz. Buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir."
Guilherme, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.
- 20.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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