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01 Kasım 2019, Cuma
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’u taşıyan iki isim

Yeni Malatyaspor’u taşıyan iki isim

temsilcisi ’da attığı 8 golle skor yüküne katkı verirken, Brezilyalı orta saha Guilherme ise yaptığı 5 asistle elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında 'dan renklerine bağladığı Makedon forvet attığı 8 golle en çok gol atan futbolcular arasında ikinci sırada yer alıyor. ve 'de forma giydiği 13 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda 'da temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı. Süper Lig'de ise sezonun ilk maçında karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon oyuncu ligin 7. hafta karşılanmasında Denizlispor'a karşı tam 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Başarılı futbolcu ligin 9. haftasındaki maçında da 1 gol kaydederek lig maçlarındaki gol sayısını 8'e yükseltti. Performansıyla göz dolduran Makedon forvet, Süper Lig gol krallığı yarışında 8 golle ikinci sırada bulunuyor.

GUİLHERME'DEN 4 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS
'un sezon başında kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Guilherme Costa Marguez ise Süper Lig'deki asistleriyle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 16 puanda büyük pay sahibi oldu.
Brezilyalı orta saha, Süper Lig'in ilk haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü, 5. haftasındaki ve 9. haftasındaki Konyaspor maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra asistleriyle takımına direkt katkı yaparak, 9. hafta sonunda toplanan 16 puanda büyük pay sahibi oldu.
  1. 01.11.2019
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