Yeni Malatyaspor’u taşıyan iki isim
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic attığı 8 golle skor yüküne katkı verirken, Brezilyalı orta saha Guilherme ise yaptığı 5 asistle elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu.
GUİLHERME'DEN 4 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS
Yeni Malatyaspor'un sezon başında kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Guilherme Costa Marguez ise Süper Lig'deki asistleriyle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 16 puanda büyük pay sahibi oldu.
Brezilyalı orta saha, Süper Lig'in ilk haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü, 5. haftasındaki Galatasaray ve 9. haftasındaki Konyaspor maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra asistleriyle takımına direkt katkı yaparak, 9. hafta sonunda toplanan 16 puanda büyük pay sahibi oldu.
- 01.11.2019
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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