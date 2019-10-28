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28 Ekim 2019, Pazartesi
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ligin en golcü takımı

Yeni Malatyaspor ligin en golcü takımı

’in 9. haftasında sahasında ’u 4-0’lık sonuçla farklı yenen zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam diyor. ’ın öğrencileri 3’te 3 yaparak puanını 16’ya yükseltirken ortaya koyduğu istatistiki tabloyla da alkış aldı.

oynadığı 9 maçın beşinde galip gelirken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı. Yalçın'ın ekibi attığı 22 golle de 'in en golcü takımı oldu. Sezona ön eleme maçları oynayarak başlayan Yeni Malatyaspor, ligdeki çıkışını sürdürüyor.

yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak 16 puanla lig üçüncülüğüne yükseldi. ekibi istatistiki verileriyle de camiasının yüzünü güldürdü. 9 maç sonunda rakip filelere 22 gol gönderen Yeni Malatyaspor kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın ofansif hattı müsabakasında da görevini eksiksiz yerine getirirken, Jahovic attığı golle toplam gol sayısında 8'e ulaştı ve 9 golü bulunan 'lu Cisse'yi takibini sürdürdü.

Yeni Malayaspor Süper Lig'in 10. haftasındaki ve 11. haftasındaki müsabakalarını deplasmanda oynayacak.

  1. 28.10.2019
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