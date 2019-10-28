Yeni Malatyaspor ligin en golcü takımı
Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0’lık sonuçla farklı yenen Yeni Malatyaspor zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam diyor. Sergen Yalçın’ın öğrencileri 3’te 3 yaparak puanını 16’ya yükseltirken ortaya koyduğu istatistiki tabloyla da alkış aldı.
Yeni Malatyaspor oynadığı 9 maçın beşinde galip gelirken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı. Yalçın'ın ekibi attığı 22 golle de Süper Lig'in en golcü takımı oldu. Sezona Avrupa Kupası ön eleme maçları oynayarak başlayan Yeni Malatyaspor, ligdeki çıkışını sürdürüyor.
Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak 16 puanla lig üçüncülüğüne yükseldi. Malatya ekibi istatistiki verileriyle de camiasının yüzünü güldürdü. 9 maç sonunda rakip filelere 22 gol gönderen Yeni Malatyaspor kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın ofansif hattı Kayserispor müsabakasında da görevini eksiksiz yerine getirirken, Jahovic attığı golle toplam gol sayısında 8'e ulaştı ve 9 golü bulunan Alanyaspor'lu Cisse'yi takibini sürdürdü.
Yeni Malayaspor Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa ve 11. haftasındaki Göztepe müsabakalarını deplasmanda oynayacak.
- 28.10.2019
- Flaş toplantı... Galatasaray'da neler oluyor? Radamel Falcao ve Fatih Terim...
- Premier Lig'de Belhanda vakası! Arsenal'li yıldızdan taraftara küfür
- Fatih Terim'e flaş sözler! "Para için başka kulüplere gidebilir"
- Şahika Ercümen 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı
- Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Yeni Malatyaspor ligin en golcü takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.