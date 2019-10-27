Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü SErgen Yalçın, "İsminiz ciddi bir şekilde Beşiktaş ile anılıyor bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna yanıt verdi.
27 Ekim 2019 Pazar 17:55 Güncelleme: 27.10.2019 17:55
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor ile Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mitchell Donald, 77'de penaltıdan Adis Jahovic, 86'da Bifouma ile son dakikada Rienstra'nın pasında topu ayağının altından ıskalayan kaleci Lung kaydetti.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

MALATYASPOR TUTULMUYOR

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 16 yaparken, Kayserispor 4 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Süper Lig'de 5. galibiyetini alan Malatyaspor, üst üste 3. kez kazandı ve önemli bir kazanma serisi yakaladı. Kayserispor ise kazamama serisini sürdürdü ve sezonun 5. yenilgisini tattı

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