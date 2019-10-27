Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü SErgen Yalçın, "İsminiz ciddi bir şekilde Beşiktaş ile anılıyor bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna yanıt verdi.

27 Ekim 2019 Pazar 17:55 Güncelleme: 27.10.2019 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





