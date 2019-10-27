Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü SErgen Yalçın, "İsminiz ciddi bir şekilde Beşiktaş ile anılıyor bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna yanıt verdi.
27 Ekim 2019 Pazar 17:55
Güncelleme: 27.10.2019 17:55
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Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor ile Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.
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Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada MitchellDonald, 77'de penaltıdan AdisJahovic, 86'daBifouma ile son dakikada Rienstra'nın pasında topu ayağının altından ıskalayan kaleci Lung kaydetti.
MALATYASPOR TUTULMUYOR
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 16 yaparken, Kayserispor 4 puanla son sırada kalmaya devam etti.
Süper Lig'de 5. galibiyetini alan Malatyaspor, üst üste 3. kez kazandı ve önemli bir kazanma serisi yakaladı. Kayserispor ise kazamama serisini sürdürdü ve sezonun 5. yenilgisini tattı