Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.
Malatya'daki çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu akşam İstanbul'a gidecek.
Malatya ekibi İstanbul'da yarın sabah yapacağı antrenman sonrası akşam uçağıyla Slovenya'ya hareket edecek.
- 29.07.2019
- Son dakika bombası Allahyar! İzlemeye aldılar... Fenerbahçe transfer haberleri
- Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!
- Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!
- 34 milyon Euro'luk gelir! Başrolde Galatasaray var | Transfer haberleri
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.