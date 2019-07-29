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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.

'daki çalışmalarını tamamlayan , bu akşam 'a gidecek.

Malatya ekibi İstanbul'da yarın sabah yapacağı antrenman sonrası akşam uçağıyla Slovenya'ya hareket edecek.

  1. 29.07.2019
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