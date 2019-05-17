Malatya Avrupa aşkına – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Avrupa aşkına

Malatya Avrupa aşkına

’ın kupayı almasıyla Avrupa için 5.’liğin hedef olduğu ’de, geri sayıma geçti

Malatyaspor, Ziraat 'ndan ulaşamadığı Avrupa hedefine, ligde ulaşmaya çok yakın. Avrupa Ligi'nin resmi hesabından 'un Avrupa hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türkiye Kupası'nı G.Saray'ın kazanması sonucunda Malatyaspor'a Avrupa kapısı açıldı! 'de son iki haftaya beş puanlık bir avantajla 5. sırada giren Yeni Malatyaspor yerini koruması ve 'ın ligi ilk ikide bitirmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak!" ifadelerine yer verildi.

  1. 17.5.2019
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