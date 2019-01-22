Evkur Yeni Malatyaspor Bifouma'yı renklerine bağladı
22 Ocak 2019, Salı
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Evkur Bifouma'yı renklerine bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor Bifouma'yı renklerine bağladı

ekiplerinden Evkur , 26 yaşındaki Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı takım, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi elinde olan Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bifouma'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

  1. 22.1.2019 21:58
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