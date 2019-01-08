Sadık Çiftpınar ve Boutaib'i satan Yeni Malatyaspor, transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Sadık'ın yerine Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı. Bu sezon bordomavililerde 4 maçta oynayan, Beşiktaş'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, bir diğer transferi ise orta sahaya gerçekleştirdi. Malatya, Ç.Rize ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Robin Yalçın da 2.5 yıllık imzayı attı. 4 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki genç orta saha, ilk yarıda 15 maçta ter döktü ve 1 kez ağları havalandırdı. Sadık Çiftpınar'a karşılık Fenerbahçe'den kiralanan kanat oyuncusu Barış Alıcı da sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.