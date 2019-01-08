Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba!
08 Ocak 2019, Salı
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'dan çifte bomba!

Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba!

Malatyaspor, Trabzon’dan ayrılan ve Rizespor ile kontratını sonlandıran ’ı transfer etti. Sadık’la takas edilen Barış da imzaladı.

Sadık Çiftpınar ve Boutaib'i satan , transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Sadık'ın yerine 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı. Bu sezon bordomavililerde 4 maçta oynayan, 'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, bir diğer transferi ise orta sahaya gerçekleştirdi. Malatya, Ç.Rize ile sözleşmesini karşılıklı fesheden da 2.5 yıllık imzayı attı. 4 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki genç orta saha, ilk yarıda 15 maçta ter döktü ve 1 kez ağları havalandırdı. 'a karşılık Fenerbahçe'den kiralanan kanat oyuncusu Barış Alıcı da sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

  1. 8.1.2019
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