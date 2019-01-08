Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba!
Malatyaspor, Trabzon’dan ayrılan Mustafa Akbaş ve Rizespor ile kontratını sonlandıran Robin Yalçın’ı transfer etti. Sadık’la takas edilen Barış da imzaladı.
Sadık Çiftpınar ve Boutaib'i satan Yeni Malatyaspor, transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Sadık'ın yerine Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı. Bu sezon bordomavililerde 4 maçta oynayan, Beşiktaş'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki stoperle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, bir diğer transferi ise orta sahaya gerçekleştirdi. Malatya, Ç.Rize ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Robin Yalçın da 2.5 yıllık imzayı attı. 4 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki genç orta saha, ilk yarıda 15 maçta ter döktü ve 1 kez ağları havalandırdı. Sadık Çiftpınar'a karşılık Fenerbahçe'den kiralanan kanat oyuncusu Barış Alıcı da sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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