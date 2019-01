Erol Bulut: "Pır pır istiyorum"

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut, Fotomaç'a çok özel açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı şunları söyledi: "İlk yıl Malatyaspor için 'düşmeye namzet' takım deniyordu. Şimdi şampiyonluktan bahsediliyor! Bence şampiyonluk sözünü kullanmak yanlış. Takviye olursa ilk 6'nın içinde olacağımıza inanıyorum. Geçen yıla oranla kalitemiz çok arttı. Donald, Guilherme, Aleksic, Erkan Kaş ile takım bir yere geldi. Şimdi sadece kanat oyuncusu lazım bana. Tabiri caizse 'pırpır' oyuncu lazım."



REAL MADRİD'E, TÜM TAKIMLARA DA HAZIRIM

"Yardımcı hocayken, 5 yıl sonra teknik direktör olmayı düşünüyordum. Tam 5. senede teklif aldım. Hedefim en yukarısı... Yıl olarak söyleyemem. Çünkü artık büyük takıma mental anlamda hazırım. Bugün olur, yarın olur, seneye olur onu bilemem. Zaten her takımda çalışmaya hazır olmak zorundasın. Takım fark etmez. Vizyon varsa, her takımda çalışırsın. Guardiola 2 yıl B takımda çalıştı, hemen Barcelona hocası oldu. Futbolun içindeysen, hazırsan, R.Madrid'e de hazır olman gerek tüm takımlara da..."



RONALDO BİLE SAVUNMAYA GELİYOR

"Boutaib her takım için çok önemli oyuncu. Satışından iyi para kazandık ama gittiği için üzgünüm. Sadece attığı gol yaptığı asist olarak söylemiyorum. Takım savunmasına katkısı çok büyüktü. Dünyada artık herkes böyle oyuncuları seçiyor. Ronaldo bile savunmaya gelip adam kovalıyor. Bizimkiler niye gelmiyor? Bizimkiler de gelecek."



DONALD HER TAKIMDA OYNAR

Erol Bulut, Yeni Malatya'da 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 30 yaşındaki orta sahası Donald'ı da övdü. Bulut, "Donald Türkiye'de her takımda banko oynar. Giulherme ve Aleksic'i saymıyorum bile. Almak istediğim birkaç isim var. Onlar gelirse aynı şekilde katkı sağlayacaklar" dedi.



'FENERBAHÇE'YE BEN DE ÜZÜLÜYORUM'

"Fenerbahçe'de bazı kararlar ters tepti. Comolli geldi, ama Türkiye'de sportif direktör çok farklı algılanıyor. Avrupa'da çok farklı kullanılıyor. Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler. Futbolun içinden gelen kişiler yapıyor sportif direktörlüğü Avrupa kulüplerinde. Sadece futbolcu almak değil görevi."