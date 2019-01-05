Yeni Malatya’da transfer müjdesi

Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Boutaib'i Mısır'a satan, Sadık'ı da Fenerbahçe'ye gönderen sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Ali Ravcı, "3 ya da 4 transfer yapacağız. Bunun için seçici olmamız gerekiyor" bilgisin verdi.