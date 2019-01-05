Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Boutaib'i Mısır'a satan, Sadık'ı da Fenerbahçe'ye gönderen sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Ali Ravcı, "3 ya da 4 transfer yapacağız. Bunun için seçici olmamız gerekiyor" bilgisin verdi.
- 5.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Yeni Malatya’da transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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