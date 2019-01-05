Yeni Malatya’da transfer müjdesi – Fotomaç – 05 Ocak 2019
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Yeni ’da müjdesi

Yeni Malatya’da transfer müjdesi

'in flaş ekibi 'da hareketliliği yaşanıyor.

'in flaş ekibi 'da hareketliliği yaşanıyor. Boutaib'i 'a satan, Sadık'ı da 'ye gönderen sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Ali Ravcı, "3 ya da 4 transfer yapacağız. Bunun için seçici olmamız gerekiyor" bilgisin verdi.

  1. 5.1.2019
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