İlk yarının flaş ekibi Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Yıldız golcüsü Boutaib'i Mısır'dan Zamalek'e satan sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın yerini doldurmak için rotasını Rusya'ya çevirdi. Doğu ekibinin, Rusya Premier Ligi'nde Rostov forması giyen Vidar Örn Kjartansson'u gündemine aldığı öğrenildi. Ligde ikinci yarıda şehrin sert doğa koşullarına da uyum sağlayabilecek futbolcu arayışındaki Malatya'nın, tercihini İskandinav bölgesi oyuncularından yana kullanmayı seçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmayların, Erol Bulut'un da olumlu rapor verdiği İzlandalı golcü için girişimlere başladığı bildirildi. Kontratı 2022'ye kadar süren 1.87 boyundaki dev santrfor için satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde durulduğu, tecrübeli futbolcunun da büyük projeler peşindeki Malatyaspor'a sıcak baktığı ifade edildi. Rostov'da ilk yarıda 19 maçta oynayan Kjartansson, 5 gol, 1 asist yaptı. Dev Viking, İzlanda Milli Takımı'nda da 19 kez boy gösterirken, 2 kez ağları havalandırdı.



'5 FUTBOLCUYA İHTİYAÇ VAR'



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer müjdesi verdi. Antalya kampında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Defansa 1-2, hücumda da 2-3 futbolcuya ihtiyaç var. Ligdeki durumumuzu koruma anlamında" bilgisini paylaştı.



'BULUT HEDEFİ REVİZE ETTİ'



Erol Bulut, ligde hedef büyüttüklerini vurguladı. Bulut, "Daha önce ilk 10'u hedeflediğimizi açıklamıştım. Şu anki durumumuza bakıldığında gelecek takviyelerle hedefimizi ilk 6 olarak görüyoruz" diye konuştu.