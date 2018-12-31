Yeni Malatya Stadyumu’nun koridorlarına sanatçı eli değdi
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun koridorları, grafiti sanatçıları tarafından kaplan ve Malatyaspor’lu futbolcuların görselleri ile süslendi.
Sarı-kırmızılı yönetim tarafından İstanbul'dan Malatya'ya davet edilen grafiti sanatçıları Tarık ve Zülfiye Yıldırım, Yeni Malatya Stadyumu'nun soyunma odası koridorlarını ve futbolcu çıkış tünelini sprey boyalarla görsellik açısından zengin bir hale getirdiler. Grafiti sanatçısı Tarık Yıldırım, 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve çalışmaların 10 gün sürdüğünü ifade etti. Yıldırım, daha önce birkaç statta daha böyle çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Yaptığımız işler beğenilmiş. Bizimle irtibata geçtiler. Daha sonra taslak çalışmasına geçtik ve çalışmalar yapıldı. Son haline karar kılındıktan sonra çalışmalar yapıldı. Futbolculardan esinlendik. Birkaç futbolcu belirlendi, onları koyduk. Yeni Malatyaspor'un konsept renkleri kırmızı, sarı ve siyahı işledik. Kaplan olmazsa olmazımızdı onu da ekledik ve gayet muhteşem durdu" diye konuştu.
- 31.12.2018 13:01
- Güncelleme: 31.12.2018 15:47
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
Yeni Malatya Stadyumu’nun koridorlarına sanatçı eli değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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