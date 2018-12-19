Evkur Yeni Malatyaspor'dan Guilherme müjdesi
Evkur Yeni Malatyaspor'dan heyecanlandıran transfer açıklaması geldi.
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Asistanaliz.com'un radyodaki canlı yayınına katılarak transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Guilherme'nin bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı bunun %50'sini alabileceklerini duyurdu. Hedeflerinin daima altyapıya yatırım yaparak gitmek olduğunu da hatırlatan Gevrek, ekonomik dengeleri de koruyacaklarını söyledi.
Büyük bir proje içerisinde olduklarını da açıklayan Gevrek, bütün doğu ve güneydoğudaki yetenekli çocukları Türk futboluna kazandıracaklarını açıkladı. Transfer konusunda da itirafta bulunan sarı kırmızılı kulübün başkanı büyük kulüplerin yıldız isimlerine teklifte bulunduğunu da duyurdu.
- 20.12.2018 00:14
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
Evkur Yeni Malatyaspor'dan Guilherme müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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